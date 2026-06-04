В Чехии предложили Мерцу возглавить переговоры с Путиным

Бабиш подчеркнул, что затягивание боевых действий недопустимо, а роль Соединенных Штатов в процессе урегулирования на текущий момент ограничена. Как отметил чешский политик, президент США Дональд Трамп в данный момент сместил фокус внимания на решение кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, а также на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. В этих условиях, считает премьер-министр, Европа обязана самостоятельно форсировать процесс завершения украинского кризиса.