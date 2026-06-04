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В Чехии предложили Мерцу возглавить переговоры с Путиным

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюзу необходимо взять на себя ведущую роль в урегулировании украинского конфликта, доверив дипломатическую миссию канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюзу необходимо взять на себя ведущую роль в урегулировании украинского конфликта, доверив дипломатическую миссию канцлеру Германии Фридриху Мерцу. По мнению чешского лидера, именно глава немецкого правительства должен стать представителем ЕС на будущих переговорах с Россией.

«По моему убеждению, это однозначно должен быть германский канцлер Мерц, который на основе мандатов Европейского совета и Европейской комиссии возглавит какую-то дипломатическую миссию», — приводит слова премьера агентство ČTK.

Бабиш подчеркнул, что затягивание боевых действий недопустимо, а роль Соединенных Штатов в процессе урегулирования на текущий момент ограничена. Как отметил чешский политик, президент США Дональд Трамп в данный момент сместил фокус внимания на решение кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, а также на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. В этих условиях, считает премьер-министр, Европа обязана самостоятельно форсировать процесс завершения украинского кризиса.

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