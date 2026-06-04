Лавров удивился словам Рубио о неготовности России к уступкам

«Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», — заявил министр.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобные высказывания со стороны участника встречи в Анкоридже выглядят очень странно. Лавров подчеркнул, что именно на тех переговорах президент России Владимир Путин принял предложение своего американского коллеги Дональда Трампа. Данная инициатива касалась первостепенных шагов, которые позволили бы остановить боевые действия и начать обсуждение всех аспектов политического урегулирования ситуации.