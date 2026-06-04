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Опьянённые безнаказанностью: пора унять киевский режим

Каждый день приносит сообщения о все новых преступлениях верхушки киевского режима. Вместе со своими западными покровителями они открыто глумятся над жертвами терактов — будь то в Старобельске, Енакиево или в Крыму. Член совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран СВО Константин Рыжак считает, что давно пришло время покарать террористов.

Каждый день приносит сообщения о все новых преступлениях верхушки киевского режима. Вместе со своими западными покровителями они открыто глумятся над жертвами терактов — будь то в Старобельске, Енакиево или в Крыму. Член совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран СВО Константин Рыжак считает, что давно пришло время покарать террористов.

— Терроризмом, то есть целенаправленными атаками против мирного населения, киевский режим занимался и раньше, — говорит Константин Рыжак. — Для нас, жителей Запорожской области, это не новость. И в 2022—2023 годах они постоянно атаковали мирную инфраструктуру — и автобусы, и мосты, и элеваторы, и больницы, и школы. Я это видел собственными глазами.

Но в последнее время ВСУ получили новые средства поражения от своих западных партнеров и активно их применяют. Этот террористический по своей сути режим получил возможность расширить географию терактов и диверсий. Масштабы их зловредной деятельности возросли.

— Как реагировать на это?

— Вы знаете, киевский режим похож на сорвавшуюся с цепи собаку. Не очень большую, но при этом очень злобную. Она бросается на всех. Вы что будете ее увещевать? Нет, конечно. Взбесившаяся собака просто опасна для всех вокруг.

Так же и этот террористический режим, опьяненный своей безнаказанностью, представляет наивысшую опасность. Российское общество, я в этом уверен, ждет действительно жестких, целенаправленных мер против киевского режима для того, чтобы их унять, чтобы устранить опасность, которая исходит от главарей этого террористического режима.

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