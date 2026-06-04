— Вы знаете, киевский режим похож на сорвавшуюся с цепи собаку. Не очень большую, но при этом очень злобную. Она бросается на всех. Вы что будете ее увещевать? Нет, конечно. Взбесившаяся собака просто опасна для всех вокруг.