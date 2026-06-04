«Авантюра, не поддающаяся логике»: конкурент Пашиняна прокомментировал его шаги

Руководитель оппозиционного блока «Армения» («Айастан») Роберт Кочарян, который будет кандидатом в премьер-министры в ходе ближайших парламентских выборов в Армении, заявил, что считает шаги премьера Никола Пашиняна по опросу членства в Евразийском экономическом союзе «авантюрой, не поддающейся какому бы то ни было логическому обоснованию».
Кочарян сказал, что Пашинян «упаковал в красивую сказку то, у чего практически нет перспектив», и ломает практические связи, а также основу экономики Армении, для следования за «сказкой».
Так политик прокомментировал вопрос возможного проведения референдума в Армении по вопросу дальнейшего членства страны в ЕАЭС.
Корачян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы.
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