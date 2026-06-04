Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авантюра, не поддающаяся логике»: конкурент Пашиняна прокомментировал его шаги

Руководитель оппозиционного блока «Армения» («Айастан») Роберт Кочарян, который будет кандидатом в премьер-министры в ходе ближайших парламентских выборов в Армении, заявил, что считает шаги премьера Никола Пашиняна по опросу членства в Евразийском экономическом союзе «авантюрой, не поддающейся какому бы то ни было логическому обоснованию».

Руководитель оппозиционного блока «Армения» («Айастан») Роберт Кочарян, который будет кандидатом в премьер-министры в ходе ближайших парламентских выборов в Армении, заявил, что считает шаги премьера Никола Пашиняна по опросу членства в Евразийском экономическом союзе «авантюрой, не поддающейся какому бы то ни было логическому обоснованию».

Кочарян сказал, что Пашинян «упаковал в красивую сказку то, у чего практически нет перспектив», и ломает практические связи, а также основу экономики Армении, для следования за «сказкой».

Так политик прокомментировал вопрос возможного проведения референдума в Армении по вопросу дальнейшего членства страны в ЕАЭС.

Корачян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы.

Читайте материал «Раскрыт хитрый план Пашиняна по обходу российских санкций».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше