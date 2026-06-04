«Мужчины рожают, дети меняют пол»: Пушков раскрыл диагноз Европы

Европа переживает масштабный процесс дехристианизации, который ведет к утрате фундаментальных нравственных основ и превращает общество в пространство для проведения радикальных социальных экспериментов. Об этом в ходе панельной сессии «Похищение Европы: невыученные уроки истории» на ПМЭФ-2026 заявил сенатор Алексей Пушков.
По мнению политика, отказ от христианских ценностей неизбежно ведет к деградации человеческого общества. Последствия этого процесса уже видны невооруженным глазом в законодательных инициативах ряда западных стран.
«Если вы лишаете общество этих основ, тогда все возможно. Мужчины могут рожать, из мужчины можно сделать женщину и наоборот, дети с двенадцати лет могут подвергаться операциям по смене пола», — передает РИА «Новости» слова Пушкова.
Сенатор отметил, что место традиционной морали заняла некая «новая социальная религия», фетишизирующая западные либеральные ценности. Однако, как считает политик, реальная демократическая модель в европейских государствах фактически перестала существовать.
«Если вдуматься, никакой либеральной демократии в Европе уже нет, но есть власть либерального клана, который называет себя либеральной демократией», — резюмировал российский политик.