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Путин сделал заявление об отношениях России с Казахстаном

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно.

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно.

Двусторонние отношения развиваются «по восходящей», сказал Путин, проводя встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проводится с 3 по 6 июня.

Путин в конце мая совершил государственный визит в Казахстан. В рамках поездки он провел переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Читайте материал «Казахстанский летчик показал видео сопровождения самолёта Путина над Астаной».

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