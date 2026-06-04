Путин сделал заявление об отношениях России с Казахстаном

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно.
Двусторонние отношения развиваются «по восходящей», сказал Путин, проводя встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проводится с 3 по 6 июня.
Путин в конце мая совершил государственный визит в Казахстан. В рамках поездки он провел переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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