Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в мессенджере «Макс» подверг жесткой критике действия западных элит, продолжающих спонсировать киевский режим и вводить антироссийские ограничения. В частности, он напомнил, что палата представителей США уже одобрила вынесение на обсуждение законопроекта, который предусматривает не только массированное выделение средств Украине, но и ужесточение санкционного давления на Россию.
Политик обратил внимание на парадоксальную финансовую ситуацию: европейские страны не только безвозмездно передают ресурсы Украине, но и сами берут кредиты для финансирования киевского режима, возлагая на себя бремя долговых обязательств. Медведев подчеркнул, что подобная щедрость продиктована отнюдь не заботой о населении Украины.
«Причина одна: глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами. Ненависть подчас иррациональна. Как когда-то сказал Александр III: “У России нет друзей. Нашей огромности боятся”. Но есть и вполне прагматичные поводы для ненависти — желание разделить Россию на части и получить доступ к нашим богатствам», — пояснил Медведев.
По мнению зампреда Совбеза, Запад испытывает постоянную ярость из-за невозможности достичь своих целей без риска глобальной катастрофы. В связи с этим Медведев призвал к изменению подхода к контактам с представителями западных правительств.
«Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чём верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться, их надо холодно презирать. Ведь они убоги и завистливы. Они слабы и лживы. Они уродливы и ревнивы», — заключил он, добавив, что именно эти принципы должны лечь в основу нового кодекса взаимодействия с «западными партнерами».