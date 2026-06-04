«Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чём верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться, их надо холодно презирать. Ведь они убоги и завистливы. Они слабы и лживы. Они уродливы и ревнивы», — заключил он, добавив, что именно эти принципы должны лечь в основу нового кодекса взаимодействия с «западными партнерами».