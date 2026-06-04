Путин поблагодарил Таджикистан за снежных барсов

«Что касается тигров, это естественное дело. Мы думаем о восстановлении экологии, природы, фауны. Из Таджикистана передавали снежных барсов, мы благодарны. Мы много сделали для того, чтобы сохранить популяцию дальневосточных тигров. Это самые крупные тигры в мире», — резюмировал глава государства.