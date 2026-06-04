Путин: Россия не делала «никаких разворотов» в сторону Азии

В данный момент Россия не совершала «никаких разворотов» в сторону Азии, а базовый договор с Китайской Народной Республикой (КНР) был подписан еще в 2001 году. Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином сложились без преувеличения доверительные отношения. Он подчеркнул, что Москва и Пекин дружат «не против кого-то», а в собственных интересах.
— У нас созданы хорошие предпосылки для взаимодействия с Китаем. Уверен, что все задачи, которые поставили в ходе моего визита, они будут завершены, все цели будут достигнуты, — заявил глава государства.
Путин отметил, что в ближайшее время Россия и Китай «порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики. Российский лидер добавил, что Москва и Пекин всегда сотрудничали в военной области и продолжают взаимодействовать в этом направлении. В частности, они думают над новыми разработками в военно-технической сфере, но, по словам Путина, это не связано с текущими событиями, передает сайт Кремля.
20 мая по итогам встречи с Си Цзиньпином в Пекине Владимир Путин заявил, что Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. В совместном заявлении двух стран говорится, что отношения Москвы и Пекина не носят блокового характера против других стран.