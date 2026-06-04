Путин: Россия не делала «никаких разворотов» в сторону Азии

Путин отметил, что в ближайшее время Россия и Китай «порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики. Российский лидер добавил, что Москва и Пекин всегда сотрудничали в военной области и продолжают взаимодействовать в этом направлении. В частности, они думают над новыми разработками в военно-технической сфере, но, по словам Путина, это не связано с текущими событиями, передает сайт Кремля.