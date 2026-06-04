Путин: Контроль Донбасса и заключение сделки не противоречат друг другу

— Одно другого не исключает. (Планы — прим. «ВМ») контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу, — подчеркнул российский лидер во время встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира. Так российский лидер ответил на вопрос журналиста Associated Press о том, чего хочет добиться Россия, передает сайт Кремля.