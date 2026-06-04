Путин: Контроль Донбасса и заключение сделки не противоречат друг другу

Итоги конфликта на Украине в виде контроля России над всем Донбасским регионом и заключения мирного соглашения с Украиной не противоречат друг другу. Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент России Владимир Путин.
— Одно другого не исключает. (Планы — прим. «ВМ») контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу, — подчеркнул российский лидер во время встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира. Так российский лидер ответил на вопрос журналиста Associated Press о том, чего хочет добиться Россия, передает сайт Кремля.
28 мая бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Владимир Путин однозначно обозначил условия завершения специальной военной операции — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны быть в составе страны. Политик подчеркнул, что Москва рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий с Украиной.
13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен отдать армии приказ покинуть Донбасс, чтобы открыть коридор к переговорам.