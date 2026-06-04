Американцы продолжают вкладываться в оборонку Украины: Медведев сделал заявление об ответе России

«Госсекретарь Соединенных Штатов Америки сказал: “Вы все должны понимать, мы помогаем не России, а мы помогаем Украине. Мы вводим санкции не в отношении Украины, а в отношении России”. Это значит, что они и дальше будут вкладывать деньги в оборонный комплекс наших противников, и решение об этом будет обсуждаться в ближайшее время и в американских органах власти. Даже в американских органах власти», — сказал Медведев.