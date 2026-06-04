Путин: Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в собственных интересах

Россия и Китай заметно продвинулись в укреплении партнёрства после визита Владимира Путина в Пекин. В подписанных документах и совместном заявлении стороны зафиксировали позиции, которые ещё недавно сложно было представить в российско-китайских соглашениях. В частности, Москва и Пекин дали оценку политике США в отношении Ирана, а также обозначили общую линию по украинскому конфликту — с учётом нынешних реалий и необходимости обращаться к его первопричинам. По сути, Китай поддержал Россию по ключевым политическим вопросам, которые сегодня имеют для Москвы особое значение.