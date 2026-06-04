Как уточнил Медведев, Рубио накануне предельно чётко обозначил курс: Соединённые Штаты наращивают военную помощь исключительно Киеву, тогда как рестрикции направлены сугубо против Москвы. Зампред Совбеза трактует подобные заявления как позицию государства, которое в данный момент действует без особой оглядки на внешние риски, а европейские страны, по его мнению, ведут себя ещё более прямолинейно.