Путин: контроль РФ над Донбассом и заключение сделки не противоречат друг другу

Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет.
Новость дополняется.
Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет.
Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет.
Новость дополняется.