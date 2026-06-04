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Путин: контроль РФ над Донбассом и заключение сделки не противоречат друг другу

Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет.

Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет.

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