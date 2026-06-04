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Путин заявил, что Россия не делала разворот в сторону Азии

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не совершала недавнего разворота в сторону Азии, а партнерские отношения складывались на протяжении длительного времени. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Источник: РИА "Новости"

«Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга», — сказал он.

Как отметил Путин, вопреки распространенным утверждениям о развороте России на восток, политика государства не менялась. Основой для нынешних результатов, по его словам, стал договор с Китаем, подписанный в 2001 году. Товарооборот между странами приближается к $250 млрд. «Мы естественные союзники, партнеры. Мы же соседи. Огромная общая граница — соседей не выбирают, это дано историей», — подчеркнул президент.

Путин также добавил, что уверен в выполнении всех задач, поставленных в ходе его визита в Пекин в мае. Он указал на насыщенный график двусторонних контактов России и Китая в энергетической сфере, где помимо лидеров активно взаимодействуют правительства, министерства, ведомства и ведущие компании.