Путин заявил, что Россия не делала разворот в сторону Азии

«Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга», — сказал он.
Как отметил Путин, вопреки распространенным утверждениям о развороте России на восток, политика государства не менялась. Основой для нынешних результатов, по его словам, стал договор с Китаем, подписанный в 2001 году. Товарооборот между странами приближается к $250 млрд. «Мы естественные союзники, партнеры. Мы же соседи. Огромная общая граница — соседей не выбирают, это дано историей», — подчеркнул президент.
Путин также добавил, что уверен в выполнении всех задач, поставленных в ходе его визита в Пекин в мае. Он указал на насыщенный график двусторонних контактов России и Китая в энергетической сфере, где помимо лидеров активно взаимодействуют правительства, министерства, ведомства и ведущие компании.