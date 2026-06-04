Путин заявил, что Россия не делала разворот в сторону Азии

Как отметил Путин, вопреки распространенным утверждениям о развороте России на восток, политика государства не менялась. Основой для нынешних результатов, по его словам, стал договор с Китаем, подписанный в 2001 году. Товарооборот между странами приближается к $250 млрд. «Мы естественные союзники, партнеры. Мы же соседи. Огромная общая граница — соседей не выбирают, это дано историей», — подчеркнул президент.