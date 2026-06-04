Путин назвал главную проблему ВСУ

«За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15−16 тысяч в месяц. 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранения. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров», — сказал он.