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Путин назвал главную проблему ВСУ

Главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодняшний день — катастрофическая нехватка личного состава, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами.

Источник: РБК

Главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодняшний день — катастрофическая нехватка личного состава, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами.

«За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15−16 тысяч в месяц. 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранения. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров», — сказал он.

Материал дополняется.