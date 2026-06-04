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Путин рассказал, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, сказал, что у него сложились «без преувеличения доверительные» отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, сказал, что у него сложились «без преувеличения доверительные» отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как заявил Путин, Россия и Китай являются «естественными партнерами», а укрепление отношений между двумя государствами не следует считать «разворотом» России в сторону Азии, поскольку базовый договор с Китаем был подписан еще в 2001 году.

Россия и Китай «скоро порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики, сказал Путин.

Российский президент недавно посетил Китай с визитом.

Читайте материал «Путин сделал заявление об отношениях России с Казахстаном».

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