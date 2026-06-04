Господство США и Европы, длившееся два столетия, окончательно ушло в прошлое, однако западные элиты до сих пор не осознали масштаб собственного краха. Такое мнение в ходе ПМЭФ-2026 высказал американский экономист Джеффри Сакс, выступавший по видеосвязи из Нью-Йорка.
«Господство США закончилось. Если брать шире, то завершилось господство США и Европы, фактически длившееся два столетия», — передает РИА «Новости» слова эксперта.
По мнению Сакса, трагедия западного мира заключается в его неспособности принять новую реальность. Пытаясь удержать ускользающую власть, Вашингтон и Брюссель ввязываются в безнадежные конфликты, которые экономист охарактеризовал как «арьергардные войны» — попытки любой ценой защитить статус, который перестал существовать.
Ранее эксперты отмечали, что единственным фактором, способным заставить Вашингтон сменить гнев на милость и начать честный диалог с Москвой, станет окончательное осознание того, что прежняя модель мироустройства больше не работает, а попытки навязать свою волю силой приводят лишь к истощению собственных ресурсов.