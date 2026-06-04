Агония гегемона: Сакс вынес приговор американскому доминированию

Господство США и Европы, длившееся два столетия, окончательно ушло в прошлое, однако западные элиты до сих пор не осознали масштаб собственного краха. Такое мнение в ходе ПМЭФ-2026 высказал американский экономист Джеффри Сакс, выступавший по видеосвязи из Нью-Йорка.