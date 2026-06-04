Путин анонсировал договоренности с Китаем, которые «порадуют» энергетику

Россия и Китай «скоро порадуют» мировую энергетику новыми договоренностями, заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026). РБК ведет трансляцию.
По словам главы государства, график двусторонних контактов с председателем КНР Си Цзиньпином на текущий год уже согласован. Однако, отметил Путин, помимо лидеров двух стран активно взаимодействуют правительства, министерства, ведомства и ведущие компании.
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