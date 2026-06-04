CNN: экс-советник Трампа заплатит $2,2 млн за урегулирование уголовного дела против него

По данным телеканала, господин Болтон намерен признать себя виновным по одному пункту обвинения в незаконном хранении конфиденциальной информации, связанной с национальной безопасностью. Он также согласился выплатить штраф в размере $2,2 млн. Как отмечает CNN, признание виновным по одному пункту обвинения может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 0 до 60 месяцев. Источники не уточняют, было ли отсутствие реального тюремного срока одним из условий сделки.