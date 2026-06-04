Совладелец Fire Point Штилерман заявил о возможности создать ЯО на Украине

«Если [президент России Владимир] Путин думает, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, там ничего сложного нет. И, конечно же, мы можем это сделать. Мы это не делаем, потому что мы придерживаемся наших международных обязательств, которые мы взяли в обмен на то, что нам наши международные партнеры гарантировали нашу безопасность. Они свои обязательства не выполняют, но мы пока свои выполняем», — процитировало Штилермана украинское издание «Страна.ua».