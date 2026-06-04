Путин: Россия и КНР работают над новыми военными разработками

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что визит Владимира Путина в Пекин ознаменовался серьёзным прорывом в отношениях России и Китая. По его словам, подписанные документы содержат идеи, которые ранее казались маловероятными для двусторонних соглашений. В них дана чёткая оценка американской политики в Иране и сформулирована ясная совместная позиция по Украине, основанная на признании текущих реалий и необходимости обратиться к истокам конфликта. Китай однозначно поддержал Россию по всем важным для неё вопросам.