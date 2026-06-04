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Путин: Россия и КНР работают над новыми военными разработками

Россия и Китай ведут совместные разработки в военно-технической сфере, однако эта работа не привязана к текущим событиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.

Источник: Life.ru

«Это просто традиция наших отношений и военной, и военно-технической. Мы думаем вместе над какими-то разработками в этой сфере», — ответил он.

Стороны вместе думают над разработками, и это не привязано ни к украинскому конфликту, ни к ситуации на Ближнем Востоке. Глава государства дал понять, что взаимодействие носит плановый и долгосрочный характер.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что визит Владимира Путина в Пекин ознаменовался серьёзным прорывом в отношениях России и Китая. По его словам, подписанные документы содержат идеи, которые ранее казались маловероятными для двусторонних соглашений. В них дана чёткая оценка американской политики в Иране и сформулирована ясная совместная позиция по Украине, основанная на признании текущих реалий и необходимости обратиться к истокам конфликта. Китай однозначно поддержал Россию по всем важным для неё вопросам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.