Россия не делала «никаких разворотов» в сторону Азии, заявил Путин

«В последние годы, особенно после начала событий, которые происходят до сих пор на украинском направлении, все чаще говорят, что Россия сделала разворот в сторону Азии, она поменяла свою политику. Ничего Россия не поменяла и никаких разворотов не делала», — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что базовый договор с Китаем был подписан ещё в 2001 году. Именно этот документ, по словам президента, стал основой нынешних результатов двустороннего сотрудничества. Путин отметил, что торговый оборот между Россией и Китаем, по разным оценкам, приближается к $250 млрд, а структура взаимодействия активно диверсифицируется.
Напомним, Владимир Путин в мае посетил Китай с двухдневным рабочим визитом. По итогам визита стороны подписали совместную декларацию против политики гегемонии и попыток отдельных стран навязывать миру свою повестку. Переговоры Владимир Путин и Си Цзиньпин прошли в дружественной атмосфере, а российско-китайское стратегическое партнёрство, как отметили стороны, выходит на новый уровень развития.
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