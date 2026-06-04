Россия не делала «никаких разворотов» в сторону Азии, заявил Путин

«В последние годы, особенно после начала событий, которые происходят до сих пор на украинском направлении, все чаще говорят, что Россия сделала разворот в сторону Азии, она поменяла свою политику. Ничего Россия не поменяла и никаких разворотов не делала», — сказал глава государства.