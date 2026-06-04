Путин рассказал, какую часть территории Донбасса контролирует Россия

Российская армия полностью контролирует территорию Луганской народной республики (ЛНР), а также свыше 85% Донецкой народной республики (ДНР), заявил президент России Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Кроме того, по словам президента, почти 80% Запорожской области также находится под контролем российских сил. Путин отметил, что российская армия взяла под контроль около 2440 кв. км территории и наступление идет ежедневно.
Путин добавил, что западные страны поставляют Украине большое количество дронов, в том числе дальнего действия, некоторые из которых «прорываются»: «Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет».
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