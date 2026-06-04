Путин рассказал, какую часть территории Донбасса контролирует Россия

Путин добавил, что западные страны поставляют Украине большое количество дронов, в том числе дальнего действия, некоторые из которых «прорываются»: «Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет».