Путин анонсировал новые договоренности в сфере энергетики с Китаем

Президент России также сообщил, что товарооборот между странами вырос почти до $250 млрд. Он назвал результаты взаимодействия России и Китая впечатляющими. «Китай быстро, активно развивается. Все занимает большую и большую нишу в мировой экономике, в мировой политике, в международных делах в целом», — добавил он.