Путин озвучил главное условие для окончания СВО на Украине

«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, что мы могли пойти на компромиссы. Вот на эти компромиссы мы согласны, нужно, чтобы была согласна и Украина. И тогда конфликт придет к завершению», — резюмировал Путин в разговоре с прессой на ПМЭФ.