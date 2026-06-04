Согласно данным, озвученным президентом, численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек. При этом ежемесячные безвозвратные потери составляют около 40 тысяч солдат. В то же время насильственная мобилизация, в ходе которой граждан «отлавливают как собак», дает киевскому режиму лишь 15−16 тысяч человек в месяц. Ситуацию усугубляет массовое бегство с позиций: ежемесячно ряды украинской армии редеют на 20 тысяч дезертиров.