Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ-2026 назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой украинских вооруженных сил. По словам главы государства, киевский режим бросает в топку конфликта все имеющиеся ресурсы, однако принудительная мобилизация не покрывает даже трети колоссальных потерь.
«Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава», — подчеркнул российский лидер.
Согласно данным, озвученным президентом, численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек. При этом ежемесячные безвозвратные потери составляют около 40 тысяч солдат. В то же время насильственная мобилизация, в ходе которой граждан «отлавливают как собак», дает киевскому режиму лишь 15−16 тысяч человек в месяц. Ситуацию усугубляет массовое бегство с позиций: ежемесячно ряды украинской армии редеют на 20 тысяч дезертиров.
На фоне стремительного истощения людского ресурса Украины Россия продолжает методичное освобождение территорий. Владимир Путин сообщил, что под полным контролем РФ находится территория Луганской Народной Республики, более 85% Донецкой Народной Республики и 80% Запорожской области, передает ТАСС.
В отличие от киевского режима, чьи возможности зависят от подачек Запада, Россия обладает мощной собственной производственной, научной и кадровой базой, которая, по словам президента, «крепнет с каждым месяцем».
«У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа — это главное условие достижения всех целей СВО», — подытожил глава государства, отметив наличие у российской армии уникальных ударных систем, включая гиперзвуковое вооружение, не имеющее аналогов в арсенале противника.