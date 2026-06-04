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Путин: Россия контролирует 80 процентов территории Запорожской области

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области.

Также Путин сказал, что под контролем России вся территория ЛНР и 85 процентов территории ДНР.

По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».

Российский президент заявил, что ВСУ катастрофически не хватает военных, причем ежемесячно ВСУ теряют 20 тысяч военнослужащих дезертирами.

Читайте материал «Путин рассказал, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином».

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