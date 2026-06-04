«По сараю били специально»: Путин допустил полноформатное применение «Орешника»

Президент России Владимир Путин раскрыл детали недавнего применения новейшей российской ракетной системы «Орешник», подчеркнув, что до настоящего момента полноценного боевого использования этого оружия по-настоящему не было. Целью последнего удара на Украине стали объекты, выбранные исключительно для оценки эффективности системы. При этом он допустил, что «Орешник» может быть применен и в боевом виде в будущем.
«В последнем ударе “Орешником” по Украине били туда, где удобно было посмотреть на результаты. Мы ударили по “сараю”, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия», — пояснил президент в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ-2026.
По словам главы государства, Россия продолжает планомерное наращивание своего военного потенциала, и появление новых ударных систем, включая «Орешник», является лишь частью этого процесса.
Президент прямо указал на то, что нынешние испытания были лишь первым этапом. Отвечая на вопросы о дальнейшем использовании данного вооружения, Владимир Путин не исключил в будущем решений о полноформатном применении «Орешника» по стратегически важным целям, включая те, что расположены в районах городской застройки.