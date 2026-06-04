«По сараю били специально»: Путин допустил полноформатное применение «Орешника»

Президент России Владимир Путин раскрыл детали недавнего применения новейшей российской ракетной системы «Орешник», подчеркнув, что до настоящего момента полноценного боевого использования этого оружия по-настоящему не было. Целью последнего удара на Украине стали объекты, выбранные исключительно для оценки эффективности системы. При этом он допустил, что «Орешник» может быть применен и в боевом виде в будущем.