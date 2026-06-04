Президент РФ Владимир Путин в ходе на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва не может доверять посредникам из Европы, которые твердят о ее стратегическом поражении.
Глава государства отметил, что Европа проходит тяжелую ситуацию с энергоресурсами, но ведь именно экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер занимался строительством «Северного Потока — 2», для того, чтобы обеспечить экономику Германии поставками дешевой энергии. Он связал субъектов экономики взаимными интересами. Он — человек, которому можно доверять, подчеркнул он.
«В этом же суть проблемы. Не понимаю, как может Россия доверять людям, которые твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения», — подчеркнул президент.
Российский лидер указал, что РФ никогда не отказывалась от представителей ЕС. В качестве посредников по Украине — есть проблемы. Если они хотят приехать, то пусть приезжают, констатировал Путин.