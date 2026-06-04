Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ не может доверять посредникам, твердящим о её стратегическом поражении

РФ никогда не отказывалась от представителей ЕС, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва не может доверять посредникам из Европы, которые твердят о ее стратегическом поражении.

Глава государства отметил, что Европа проходит тяжелую ситуацию с энергоресурсами, но ведь именно экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер занимался строительством «Северного Потока — 2», для того, чтобы обеспечить экономику Германии поставками дешевой энергии. Он связал субъектов экономики взаимными интересами. Он — человек, которому можно доверять, подчеркнул он.

«В этом же суть проблемы. Не понимаю, как может Россия доверять людям, которые твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения», — подчеркнул президент.

Российский лидер указал, что РФ никогда не отказывалась от представителей ЕС. В качестве посредников по Украине — есть проблемы. Если они хотят приехать, то пусть приезжают, констатировал Путин.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше