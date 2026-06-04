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«Ничего сверхъестественного»: Путин высказался о поступке Армении

Путин о выходе Армении из ЕАЭС: «Ничего сверхъестественного».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, затронул вопрос выхода Армении из ЕАЭС и желание Еревана вступить в Евросоюз. Глава государства намекнул, что был не удивлен этим шагом.

«Ничего сверхъестественного здесь нет. Политические силы, которые стоят за премьер-министром, здесь нет ничего плохого. Это право каждой суверенной страны выбирать какие-то приоритетные и ценные для развития страны [направления]», — резюмировал президент России.

Путин отметил, что Россия только просила армянских коллег определиться и стать членом одного альянса, в этом была суть.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на ПМЭФ.

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