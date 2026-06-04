«Ничего сверхъестественного»: Путин высказался о поступке Армении

«Ничего сверхъестественного здесь нет. Политические силы, которые стоят за премьер-министром, здесь нет ничего плохого. Это право каждой суверенной страны выбирать какие-то приоритетные и ценные для развития страны [направления]», — резюмировал президент России.
Путин отметил, что Россия только просила армянских коллег определиться и стать членом одного альянса, в этом была суть.
Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на ПМЭФ.
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