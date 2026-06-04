«Мой старый друг»: Путин рассказал о доверии в отношениях с Си Цзиньпином

Президент отметил, что Москва и Пекин прежде всего руководствуются национальными интересами своих стран. При этом, по его словам, эти интересы часто совпадают. Путин добавил, что личные отношения с председателем КНР стали хорошей основой для дальнейшего развития российско-китайского партнёрства и достижения новых результатов.