Компромисс на условиях Анкориджа: Путин предложил Киеву сделку

Россия подтверждает свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта, однако финальное решение зависит исключительно от согласия Киева на условия, выработанные в ходе встреч с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.