Путин сказал, в каком случае украинский конфликт скоро придет к завершению

Первый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле состоялся в середине мая 2025 года, второй — в начале июня, третий в конце июля. Впоследствии обсуждалось возобновление переговоров и даже повышение их уровня, но до конца года конкретных решений не принималось.