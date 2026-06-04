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Путин сказал, в каком случае украинский конфликт скоро придет к завершению

Президент России Владимир Путин сказал, что украинский конфликт скоро придет к завершению, если бы Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей Анкориджа.

Президент России Владимир Путин сказал, что украинский конфликт скоро придет к завершению, если бы Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей Анкориджа.

15 августа 2025 года в Анкоридже состоялся саммит Россия-США, в рамках которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Одной из основных тем переговоров, как сообщалось, было урегулирование украинского конфликта. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах и государствах.

Первый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле состоялся в середине мая 2025 года, второй — в начале июня, третий в конце июля. Впоследствии обсуждалось возобновление переговоров и даже повышение их уровня, но до конца года конкретных решений не принималось.

23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. 17−18 февраля встреча, ставшая продолжением переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе, состоялась в Женеве.

Читайте материал «Лавров охарактеризовал линию Запада по украинскому урегулированию как нечестную».

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