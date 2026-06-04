Россия и КНР скоро порадуют мировую энергетику новыми соглашениями, заявил Путин

По его словам, созданы благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества с Китаем, и все цели, поставленные во время его недавнего визита, будут достигнуты. Путин также отметил, что помимо запланированных встреч на высшем уровне, активно работают и другие ведомства и компании обеих стран, особенно в энергетическом секторе.
«Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договорённостями между Россией и Китаем», — подчеркнул президент.
Также Путин назвал Россию и Китай естественными союзниками и партнёрами. По словам президента, принципы отношений между двумя странами сложились не за последние годы, а формировались на протяжении долгого исторического периода. Российский лидер подчеркнул, что основа партнёрства Москвы и Пекина выстраивалась веками и стала результатом постоянного взаимодействия двух государств.
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