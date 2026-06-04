Россия и КНР скоро порадуют мировую энергетику новыми соглашениями, заявил Путин

По его словам, созданы благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества с Китаем, и все цели, поставленные во время его недавнего визита, будут достигнуты. Путин также отметил, что помимо запланированных встреч на высшем уровне, активно работают и другие ведомства и компании обеих стран, особенно в энергетическом секторе.