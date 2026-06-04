В последние недели тема возможных переговоров между Россией и Евросоюзом заметно оживилась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретных предложений от Брюсселя пока не поступало, хотя сам факт дискуссий в европейском экспертном сообществе в Кремле воспринимают положительно. Тем временем глава дипломатии ЕС Кая Каллас, реагируя на идею Владимира Путина привлечь экс-канцлера Герхарда Шрёдера как посредника, заявила о ловушке, якобы нацеленной на раскол союза, и пообещала, что ЕС выберет переговорщика самостоятельно. Однако до сих Брюссель не смог никого предложить.