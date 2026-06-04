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Путин заявил, что по «Северному потоку» можно «хоть завтра» запустить газ

«По уцелевшей нитке “Северного потока” можно хоть завтра запустить газ, достаточно нажать кнопку», — сказал российский лидер Владимир Путин.

Источник: РБК

«По уцелевшей нитке “Северного потока” можно хоть завтра запустить газ, достаточно нажать кнопку», — сказал российский лидер Владимир Путин.

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