Путин: «Газпром» готов хоть завтра поставлять газ по «Северному потоку»

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на готовность России «хоть завтра» поставлять газ по «Северному потоку». Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Это 25, а при увеличении объема, 28 миллиардов кубометров можно подавать. Хоть завтра. Но нужно Газпрому со стороны немецких партнеров — брать будут или нет. Иначе мы будем размещать на других рынках», — сказал Путин.
По словам главы государства, между государствами действует контракт, который не исполняет немецкий партнер, так как есть указание из Брюсселя и Берлина газ не брать.
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