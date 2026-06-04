Путин: контроль Донбасса и сделка не противоречат друг другу

«Во-первых, одно другого не исключает — контролировать весь Донбасский регион и заключить “сделку” — не противоречит друг другу», — сказал Владимир Путин.
Он также отметил, что российская сторона сохраняет готовность к компромиссам, которые ранее обсуждались на переговорах в Анкоридже. По словам президента, конфликт завершится естественным образом, если украинская сторона примет эти условия.
Отвечая на вопросы журналистов, Путин уточнил, что в настоящее время под контролем России находится более 85% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), 100% Луганской Народной Республики (ЛНР) и 80% Запорожской области. Кроме того, он указал на значительные потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как следует из его заявления, украинская армия потеряла 100 тыс. человек.