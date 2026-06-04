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Путин: контроль Донбасса и сделка не противоречат друг другу

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена установить контроль над Донбассом и одновременно заключить соглашение с Украиной. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства подчеркнул, что между этими двумя задачами нет противоречий.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Во-первых, одно другого не исключает — контролировать весь Донбасский регион и заключить “сделку” — не противоречит друг другу», — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что российская сторона сохраняет готовность к компромиссам, которые ранее обсуждались на переговорах в Анкоридже. По словам президента, конфликт завершится естественным образом, если украинская сторона примет эти условия.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин уточнил, что в настоящее время под контролем России находится более 85% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), 100% Луганской Народной Республики (ЛНР) и 80% Запорожской области. Кроме того, он указал на значительные потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как следует из его заявления, украинская армия потеряла 100 тыс. человек.