Путин: контроль Донбасса и сделка не противоречат друг другу

Отвечая на вопросы журналистов, Путин уточнил, что в настоящее время под контролем России находится более 85% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), 100% Луганской Народной Республики (ЛНР) и 80% Запорожской области. Кроме того, он указал на значительные потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как следует из его заявления, украинская армия потеряла 100 тыс. человек.