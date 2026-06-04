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Военные США потопили очередную лодку с возможными наркоторговцами

Южное командование Вооружённых сил США провело боевую операцию в восточной части Тихого океана, в результате которой было уничтожено судно, замешанное в перевозке запрещённых веществ. Как сообщает телеканал Fox News, инцидент привёл к гибели двух человек. Американские военные квалифицировали погибших как «наркотеррористов».

Южное командование Вооружённых сил США провело боевую операцию в восточной части Тихого океана, в результате которой было уничтожено судно, замешанное в перевозке запрещённых веществ. Как сообщает телеканал Fox News, инцидент привёл к гибели двух человек. Американские военные квалифицировали погибших как «наркотеррористов».

По официальным данным разведки, корабль двигался по маршрутам, которые обычно используют наркотрафиковые сети в этом регионе. Судно также было причастно к операциям по незаконной торговле запрещёнными веществами. Вскоре после получения этой информации последовал воздушный удар.

На опубликованном командованием коротком видео видно, как судно на высокой скорости рассекает водную гладь, а через несколько мгновений его охватывает пламя. Запись подтверждает факт атаки и уничтожения цели.

Ранее американская пресса уже писала о похожих инцидентах. Сообщалось, что во время авиаударов США по судам у побережья Южной Америки погибло более двухсот человек. При этом, как отмечала газета New York Post, после тех атак были найдены лишь единичные тела, а существенных вещественных доказательств — ни обломков, ни партий запрещённых веществ — обнаружить не удалось.

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