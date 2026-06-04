Военные США потопили очередную лодку с возможными наркоторговцами

Ранее американская пресса уже писала о похожих инцидентах. Сообщалось, что во время авиаударов США по судам у побережья Южной Америки погибло более двухсот человек. При этом, как отмечала газета New York Post, после тех атак были найдены лишь единичные тела, а существенных вещественных доказательств — ни обломков, ни партий запрещённых веществ — обнаружить не удалось.