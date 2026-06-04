Путин: Россия готова на оговоренные в Анкоридже компромиссы по Украине

Также президент РФ на полях форума рассказал, что Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет. Отвечая на вопросы журналистов, Путин уточнил, что Россия сейчас контролирует более 85% ДНР, 100% ЛНР и 80% Запорожской области.