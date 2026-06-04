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Путин: Россия готова на оговоренные в Анкоридже компромиссы по Украине

Украинский конфликт быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Украинский конфликт быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

По словам господина Путина, Россия готова и хочет урегулировать ситуацию мирными средствами, исходя из договоренностей, которые были достигнуты на встрече с лидером США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Москва согласна на компромиссы, о которых шла речь в Анкоридже.

«Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», — добавил Владимир Путин.

Также президент РФ на полях форума рассказал, что Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет. Отвечая на вопросы журналистов, Путин уточнил, что Россия сейчас контролирует более 85% ДНР, 100% ЛНР и 80% Запорожской области.

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