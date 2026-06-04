Путин: сделка с Киевом и контроль РФ над Донбассом не исключают друг друга

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, рассказал об украинском конфликте. Он отметил, что контроль над Донбассом и сделка с Киевом — эти вещи не противоречат друг другу.
«Контролировать весь донбасский регион и заключить сделку — это одно другому не противоречит. Вы ссылались на заявление господина Рубио. И ясно, что внутриполитическая ситуация в США непростая. Кто-то его поддерживает, кто-то атакует. Что госсекретарь говорит по вопросу внутри страны, но нас интересует реальная ситуация на этом направлении», — резюмировал президент России.
Также Путин напомнил, что Россия была готова пойти на компромиссы относительно Украины. Он также озвучивал президенту США Дональду Трампу, в чем они заключаются.
Напомним, «Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на ПМЭФ.