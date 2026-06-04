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Путин: ЕС мог бы помочь урегулированию конфликта, уговорив Украину на компромисс

Европейский союз (ЕС) мог бы помочь урегулированию конфликта на Украине, уговорив Киев пойти на компромисс, а не поставляя ему оружие. Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Европейский союз (ЕС) мог бы помочь урегулированию конфликта на Украине, уговорив Киев пойти на компромисс, а не поставляя ему оружие. Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства также добавил, что Россия не возражает против вступления Украины в Европейский союз, однако выступает против трансформации ЕС в военный блок, передает ТАСС.

В мае Евросоюз утвердил передачу Украине уже седьмого транша в размере 2,8 миллиарда евро в рамках программы финансирования Киева в 50 миллиардов евро, которая продолжается с 2024 года.

Ранее представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари заявил, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву. В частности, объединение должно утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, а также изменить положения о фонде для ее поддержки.

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