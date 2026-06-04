«ЕС мог бы сыграть положительную роль»: Путин — о помощи Европы по урегулированию конфликта

«Мы против того, чтобы ЕС превращался в военный блок. Европейские эксперты знают, сколько это стоит, и европейские аграрии знают, чем обернется открытие рынков Европы для сельхозтоваров с Украины. Да, наверное, ЕС мог бы сыграть положительную роль. Но не поставками оружия, а попытками убедить украинские власти пойти на компромиссы», — резюмировал президент России.