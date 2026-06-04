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«ЕС мог бы сыграть положительную роль»: Путин — о помощи Европы по урегулированию конфликта

Путин: ЕС мог бы сыграть положительную роль, убеждая Киев пойти на компромиссы.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел диалог в рамках ПМЭФ с главами мировых СМИ. Он коснулся украинского кризиса. Глава России уверен, что Европа могла бы оказать помощь в урегулировании процесса.

«Мы против того, чтобы ЕС превращался в военный блок. Европейские эксперты знают, сколько это стоит, и европейские аграрии знают, чем обернется открытие рынков Европы для сельхозтоваров с Украины. Да, наверное, ЕС мог бы сыграть положительную роль. Но не поставками оружия, а попытками убедить украинские власти пойти на компромиссы», — резюмировал президент России.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию диалога Путина с главами мировых СМИ.