Путин назвал удары «Орешником» по Украине испытательными

«Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР. Туда потом залетели наши дроны и посмотрели до миллиметра. Для нас это важно, чтобы в будущем посмотреть на применение “Орешника” по целям, в том числе в районе городской застройки, — сказал он.