Путин предложил тайный механизм выбора переговорщика от Европы

«Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть. И повторяю еще раз, это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это же рабочий момент. Об этом можно поговорить тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне министерства иностранных дел или на уровне спецслужб», — подчеркнул российский лидер.