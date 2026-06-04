Путин: у России были и есть добрые отношения с Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России добрые отношения с Азербайджаном. Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«У нас добрые отношения с Азербайджаном. Всегда были и есть. В экономике, политической сфере. Президент Алиев вкладывает много сил, чтобы наполнить договор о сотрудничестве содержанием», — сказал Путин.
По словам главы государства, между странами тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам, а также интересы в сфере логистики.
Путин поблагодарил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева за помощь в отправлении гуманитарной помощи в Иран.