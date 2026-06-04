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Путин: у России были и есть добрые отношения с Азербайджаном

Россия имеет добрые отношения с Азербайджаном в различных сферах, заявил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России добрые отношения с Азербайджаном. Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас добрые отношения с Азербайджаном. Всегда были и есть. В экономике, политической сфере. Президент Алиев вкладывает много сил, чтобы наполнить договор о сотрудничестве содержанием», — сказал Путин.

По словам главы государства, между странами тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам, а также интересы в сфере логистики.

Путин поблагодарил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева за помощь в отправлении гуманитарной помощи в Иран.

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