Путин: Документы по Украине должны подписываться с легитимными лицами

— Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого преувеличения, с точки зрения России и Украины — это исторические документы, с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основа закона страны партнера. В данном случае — Украины, — заявил президент.