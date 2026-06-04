Путин: Документы по Украине должны подписываться с легитимными лицами

Россия хотела бы подписывать документы с Украиной с легитимным представителем, «это не каприз». Об этом в четверг, 4 июня, заявил российский президент Владимир Путин.
По его словам, соглашение с Киевом стало бы документом исторического значения.
— Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого преувеличения, с точки зрения России и Украины — это исторические документы, с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основа закона страны партнера. В данном случае — Украины, — заявил президент.
Найти тех, кто должен подписать от Украины документы с Россией, можно, было бы желание, добавил глава государства.
Кроме того, Путин добавил, что считает важным вопрос о выборах на Украине, в том числе в контексте лишних двух лет правления украинского лидера Владимира Зеленского, передает сайт Кремля.
Президент РФ также заявил, что итоги конфликта на Украине в виде контроля России над всем Донбасским регионом и заключения мирного соглашения с Украиной не противоречат друг другу.
3 июня Владимир Зеленский заявил, что готов на проведение прямых переговоров с Владимиром Путиным ради завершения конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, он готов начать консультации, чтобы не ждать, когда Соединенные Штаты разберутся с конфликтами, которые считают более важными для себя, прежде чем вернутся к конфронтации РФ и Украины.