Путин поблагодарил Алиева за помощь в отправке гуманитарных грузов в Иран

Президент РФ Владимир Путин в ходе на встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за гуманитарную помощь Ирану.
«Мы благодарны президенту Алиеву, что он помогал отправлять гуманитарную помощь в Иран», — подчеркнул российский лидер.
Глава государства отметил, что у Москвы и Баку добрые отношения. Всегда были и есть, добавил он. Также у России и Азербайджана общие интересы в сфере логистики. Торговый оборот растет и открываются дополнительные возможности взаимной поставки товаров.
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