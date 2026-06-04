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Путин поблагодарил Алиева за помощь в отправке гуманитарных грузов в Иран

У России и Азербайджана добрые отношения, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе на встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за гуманитарную помощь Ирану.

«Мы благодарны президенту Алиеву, что он помогал отправлять гуманитарную помощь в Иран», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что у Москвы и Баку добрые отношения. Всегда были и есть, добавил он. Также у России и Азербайджана общие интересы в сфере логистики. Торговый оборот растет и открываются дополнительные возможности взаимной поставки товаров.

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