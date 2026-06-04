Путин раскрыл, что сказал бы Зеленскому при личной встрече

— Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: «Слава Богу, что все закончилось», — подчеркнул российский лидер во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.