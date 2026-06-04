Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин раскрыл, что сказал бы Зеленскому при личной встрече

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня, рассказал, что во время подписания мирного соглашения с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал бы «Слава Богу, что все закончилось».

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня, рассказал, что во время подписания мирного соглашения с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал бы «Слава Богу, что все закончилось».

— Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: «Слава Богу, что все закончилось», — подчеркнул российский лидер во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста, передает сайт Кремля.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским для переговоров в Москве в любой момент. Он уточнил, что встреча российского и украинского лидеров за пределами Москвы имеет смысл только для финализации процесса урегулирования, а над этим нужно работать.

9 мая Владимир Путин рассказал, что вновь услышал от премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что Владимир Зеленский готов провести личную встречу. Глава государства напомнил, что никогда не отказывался от этого.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше